Com apresentação da TV Leste será realizada a 4ª edição da Corrida Ibituruna em GV Evento acontece no dia 23 de agosto com apoio da afiliada RECORD e mais de 600 corredores entre atletas, famílias e estudantes

Divulgação TV Leste

No dia 23 de agosto (domingo), o Colégio Escolápio Ibituruna realiza a 4ª edição da Corrida Ibituruna, evento organizado pela LM Esportes, com apresentação da TV Leste RECORD e já consolidado no calendário esportivo e comunitário de Governador Valadares (MG). A expectativa para este ano é reunir mais de 600 participantes em uma programação voltada ao incentivo ao esporte, à saúde e à integração da comunidade.

Em 2025 na última edição com a parceria com a TV Leste, o evento foi um sucesso com a presença de mais de mil inscritos. Um dos grandes diferenciais desta edição é o trajeto da Corrida Adulto. Trata-se da única prova da cidade que acontece integralmente no Centro de Governador Valadares, percorrendo as principais vias do município, como a Rua Marechal Floriano e a Rua Israel Pinheiro.

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A programação oficial terá início às 7h, com a largada da Corrida Adulta. Já às 9h, acontece a Corrida Kids, projetada com um percurso seguro no entorno do campo de futebol do colégio para atender as crianças com conforto e proteção.

O evento contará com infraestrutura completa para receber atletas e público geral, incluindo pontos de hidratação, suporte de segurança e atendimento emergencial, além de uma ampla Praça de Alimentação. Pensando no público familiar, o local irá dispor de um Espaço Kids coberto, equipado com brinquedos infláveis e jogos de salão.

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“A Corrida Ibituruna vai além da prática esportiva; é um momento de fortalecimento de vínculos, promoção da qualidade de vida e convivência para toda a cidade”, destaca a organização do evento.

As inscrições para a 4ª Corrida Colégio Ibituruna já estão abertas e podem ser realizadas diretamente pelo portal oficial do evento (https://inscricaodecorrida.com.br/evento/4a-corrida-colegio-ibituruna-2026).

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As vagas são limitadas!

Serviço:

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4ª Corrida Colégio Ibituruna

Data: 23 de agosto de 2026 (Domingo)

Horários: 7h (Corrida Adulto) | 9h (Corrida Kids)

Local: Colégio Escolápio Ibituruna - Governador Valadares/MG

Inscrições: inscricaodecorrida.com.br/evento/4a-corrida-colegio-ibituruna-2026