TV Leste RECORD reforça jornalismo com novos repórteres Êmily Reis e William Salli passam a integrar a equipe da emissora, ampliando a produção de notícias para o Leste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

A TV Leste RECORD reforça sua equipe de jornalismo com a chegada dos repórteres Êmily Reis e William Salli. Os dois novos profissionais iniciaram as atividades na primeira semana de agosto e passam a produzir reportagens para o Balanço Geral e o MG Record, diretamente de Governador Valadares (MG), sede da emissora.

Com as contratações, a TV Leste amplia a equipe responsável pela produção de conteúdo jornalístico regional, fortalecendo a cobertura dos fatos que fazem parte do cotidiano do Leste e Nordeste de Minas.

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Graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) e pós-graduanda em Direitos Humanos pela mesma instituição, Êmily Reis acumula experiências no Portal Notícia Preta, no Rio de Janeiro (RJ) e na Rádio Ponte Nova, em Ponte Nova (MG).

“Chego à TV Leste com muita vontade de aprender, contribuir e contar histórias que representem a realidade da nossa região”, destaca Êmily.

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William Salli é graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pelo Centro Universitário Faculdade de Tecnologia e Ciências (UniFTC), em Salvador (BA). O jornalista já passou pela Record Paulista, Record Cabrália e Record Bahia.

“É uma satisfação fazer parte da TV Leste e poder contribuir com o jornalismo regional, levando informação de qualidade para cada vez mais pessoas”, afirma William.

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Jornalismo regional como prioridade

A chegada dos novos repórteres acontece em um momento de expansão da TV Leste, que recentemente ampliou sua presença na parabólica digital, passando a alcançar 190 municípios pelo canal 7.

Segundo o Atlas de Cobertura RECORD (abril de 2025), a emissora está presente em aproximadamente 1 milhão de residências, ampliando o alcance do conteúdo produzido na região.

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O jornalismo regional é um dos principais pilares da TV Leste, com 96 horas mensais de programação jornalística ao vivo. De segunda a sexta-feira, a emissora exibe o Balanço Geral, às 11h30, e o MG Record, às 18h55.

A programação local também conta, aos sábados, com o Morar360, além de atrações da RECORD e produções independentes que valorizam o conteúdo regional, como TV Car, Top TV, IURD TV, Nosso Tempo, TV Univale e Super Vale.

A chegada de Êmily Reis e William Salli fortalece ainda mais o compromisso da TV Leste RECORD com a informação, a prestação de serviço e a valorização das histórias e acontecimentos do Leste de Minas.

A emissora completou 43 anos de história em agosto, consolidando sua presença na região e ampliando sua atuação na produção de conteúdo jornalístico e regional.