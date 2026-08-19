Iludida estreia dia 25 de agosto na TV Leste e aborda trauma causado por traição A superprodução da RECORD já conquistou sucesso em diversos países ao redor do mundo

Divulgação TV Leste Portal R7

A partir de 25 de agosto, às 21h, a novela turca “Iludida” estreará na TV Leste RECORD, trazendo uma trama envolvente que já conquistou mais de 60 países. A produção acompanha a vida de uma médica brilhante que enfrenta reviravoltas após descobrir a traição do marido.

Na história central da novela “Iludida”, a protagonista é subdiretora do hospital e professora titular. Sua vida muda drasticamente ao descobrir as mentiras do cônjuge. A partir desse ponto, ela decide se vingar e lida com diversos conflitos pessoais e profissionais. O enredo promete surpreender o público com cenas intensas de drama e suspense.

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Cansu Dere é um rosto conhecido dos telespectadores brasileiros por seu papel anterior na novela Turca “Mãe”, também exibida pela TV Leste RECORD. Sandra Gomes, empresária brasileira apaixonada pelas novelas turcas e dona de uma agência de turismo na Grande São Paulo, destaca o crescente interesse dos brasileiros pela cultura turca influenciado por essas produções televisivas. Ela observa um aumento significativo nos pedidos para viagens à Turquia motivados pelo fascínio gerado pelas séries.

As novelas turcas são conhecidas pelo realismo presente nas suas produções; os cenários costumam ser autênticos locais residenciais alugados durante as gravações. Essa autenticidade aproxima ainda mais os espectadores das histórias contadas nessas tramas internacionais.