Alunos conhecem bastidores da TV Leste e do Sistema Leste de Comunicação Visita na afiliada RECORD e nas demais emissoras reuniu estudantes de escola estadual em Governador Valadares (MG)

Divulgação TV Leste FOTOS: Maria Antônia|TV Leste

Nesta quarta-feira (26), 26 alunos do 5º ano dos anos iniciais da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, do bairro Vila Isa, em Governador Valadares (MG), participaram de uma visita educacional à TV Leste RECORD e ao Sistema Leste de Comunicação.

Acompanhados por três professores, os estudantes conheceram de perto a estrutura e os bastidores da TV Leste, passando pelo estúdio, redação, edição, jornalismo e programação. A visita também incluiu as instalações da TV Rio Doce, Diário do Rio Doce, Rádio Ibituruna 89.9 FM e Imparsom 100,1 FM.

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Durante a experiência, os alunos aprenderam, na prática, como funciona uma empresa de comunicação e como as informações são produzidas até chegarem ao público pela televisão, rádio, jornal e demais plataformas.

A atividade proporcionou um momento de aprendizado, curiosidade e interação com profissionais da comunicação, aproximando os estudantes da rotina dos veículos que fazem parte do dia a dia da comunidade.

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Ao final da visita, os alunos participaram de um café e receberam kits escolares personalizados como lembrança da experiência.

A iniciativa reforça o compromisso do Sistema Leste de Comunicação com a educação, a informação e a aproximação com a comunidade do Leste de Minas Gerais.