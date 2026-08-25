4ª Corrida Ibituruna com apresentação da TV Leste reúne mais de 600 atletas, famílias e alunos Evento realizado com apoio da afiliada RECORD, percorreu as ruas do Centro de Governador Valadares e contou com programação especial para as crianças

Divulgação TV Leste

No domingo (23), o Colégio Escolápio Ibituruna realizou a 4ª edição da Corrida Ibituruna, evento organizado pela LM Esportes, com apresentação da TV Leste RECORD. Já consolidada no calendário esportivo e comunitário de Governador Valadares (MG), a corrida reuniu mais de 600 participantes na edição 2026, em uma programação marcada pelo incentivo à prática esportiva, à saúde, ao bem-estar e à integração da comunidade.

Pela segunda vez, a TV Leste esteve na apresentação da Corrida Ibituruna, reforçando seu compromisso com iniciativas que promovem esporte, qualidade de vida e integração regional.

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Um dos destaques desta edição foi o trajeto da Corrida Adulto. A prova foi realizada integralmente na região central de Governador Valadares, passando por importantes vias do município, como a Rua Marechal Floriano e a Rua Israel Pinheiro.

A programação oficial teve início às 7h, com a largada da Corrida Adulta. Às 9h, foi realizada a Corrida Kids, com percurso planejado no entorno do campo de futebol do colégio, proporcionando um espaço seguro e adequado para a participação das crianças.

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O evento também contou com estrutura preparada para receber atletas, alunos, famílias e o público em geral. Entre os serviços disponibilizados estavam pontos de hidratação, suporte de segurança, atendimento emergencial e praça de alimentação. Para o público infantil, foi montado um Espaço Kids coberto, com brinquedos infláveis e jogos de salão, ampliando a experiência de convivência e diversão durante o evento.

Divulgação TV Leste

Equipe, educação e esporte juntos

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Para a equipe da TV Leste, a participação também foi marcada pela presença de profissionais da emissora entre os participantes da corrida.

“Eu adoro participar de corridas. A organização está ótima, percurso bem bacana, todo plano e o clima contribuiu muito para a corrida. Só tenho elogios”, Warley P. Sobrinho, editor de texto da TV Leste.

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A Executiva de Contas da TV Leste, Gabriela F. Venuto, também participou pela primeira vez da prova e destacou a importância da atividade física para a saúde e para a adoção de um estilo de vida mais saudável.

“Muito importante estarmos participando e também é a primeira vez que corro no evento. Achei muito bacana e com certeza participarei outras vezes. Escolhi a corrida como um estilo de vida e até mesmo pela saúde. Importante estarmos sempre bem”, Gabriela F. Venuto, Executiva de Contas da TV Leste

A participação da TV Leste RECORD também foi destacada pelo gerente de marketing da emissora, Yuri P. N. Coelho, que ressaltou o papel da televisão na valorização e divulgação de iniciativas realizadas em Governador Valadares.

“Para a TV Leste RECORD é muito importante participarmos da 4ª Corrida Ibituruna pela segunda vez. Estamos transmitindo também saúde, bem estar para a comunidade, aos alunos, professores e atletas. É uma forma também da TV Leste incentivar a todos a praticarem o esporte, cuidar da saúde e mostrar que abraçamos os eventos da cidade, prestigiando e acreditando”, Yuri P. N. Coelho, gerente de marketing da TV Leste.

Para o Colégio Ibituruna, a corrida também representa uma extensão dos valores trabalhados no ambiente educacional, estimulando os participantes a estabelecerem metas e buscarem conquistas por meio do esporte.

“Acreditamos que com esse evento o Colégio Ibituruna promove aquilo que a educação também tem de valor, levar a chegada, ao pódio e ao alcance de um objetivo. Os parceiros como a TV Leste RECORD são relevantes e importantes para poder divulgar e levar informação para mais lugares. Agradecemos a todos vocês”, disse Jarbas Aguiar, Diretor Administrativo do Colégio Ibituruna.

A 4ª Corrida Ibituruna reforçou, assim, a união entre educação, esporte, saúde e convivência comunitária, reunindo atletas, estudantes, professores e famílias em uma manhã de atividades esportivas e lazer. Para a TV Leste RECORD, a participação no evento reafirma o compromisso institucional da emissora com ações que movimentam Governador Valadares e valorizam iniciativas que contribuem para o desenvolvimento e o bem-estar da comunidade.