Vasco x Cruzeiro: TV Leste RECORD transmite o jogo neste sábado (29) Partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão começa às 21h para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

Duelo de tetracampeões brasileiros! Neste sábado (29), Vasco e Cruzeiro se enfrentam com transmissão exclusiva da TV Leste na TV aberta para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais e pela RECORD para todo o país, a partir das 20h55. Nas plataformas digitais, a partida será exibida pelo R7.com e RecordPlus.

O confronto, válido pela 25ª rodada do Brasileirão, terá narração de Cleber Machado, comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola, além da apresentação de Paloma Tocci e Bruno Laurence.

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Diretamente do Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), os repórteres Gabriela Marino e Bruno Piccinato trarão todas as informações em tempo real e os detalhes dos bastidores à beira do gramado.

Vasco

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Hora da reação? Na zona de rebaixamento, o Cruzmaltino, campeão brasileiro de 1974, 1989, 1997 e 2000, ocupa a penúltima colocação e atravessa uma sequência de oito partidas sem vitória no Brasileirão, com dois empates e seis derrotas. Nos compromissos mais recentes, a equipe foi superada por Santos e Palmeiras, ambos por três gols de diferença.

Atualmente comandado pelo português Pedro Emanuel, o Vasco não vence desde a 15ª rodada, quando ainda era treinado por Renato Gaúcho e derrotou o Athletico-PR por 1 a 0. Além disso, o último triunfo vascaíno aconteceu antes da paralisação do campeonato para a disputa da Copa do Mundo.

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Cruzeiro

Do outro lado, o Cabuloso, que venceu o Brasileirão em 1966, 2003, 2013 e 2014, está na parte alta da tabela. A equipe ocupa a quinta colocação, com 39 pontos, e abre zona de classificação para a próxima edição da CONMEBOL Libertadores. A Raposa soma dois pontos a menos que o Fluminense, quarto colocado, e dois a mais que o Bahia (6º).

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Sob o comando do português Artur Jorge, o time mineiro chega embalado por quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, contra Coritiba (1 a 0), Mirassol (3 a 1), Corinthians (2 a 1) e Flamengo (2 a 1). Desde a retomada da competição após a Copa do Mundo, o Cruzeiro sofreu apenas uma derrota, para o Botafogo, por 1 a 0.

Fique ligado! Você acompanha o duelo entre Vasco e Cruzeiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 neste sábado (29), a partir das 20h55, com transmissão da TV Leste RECORD, R7.com e RecordPlus!