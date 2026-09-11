TV Leste RECORD patrocina Reload Gov. Valadares e reforça compromisso com a inovação Evento de marketing digital será realizado dia 19, reunindo profissionais para discutir inteligência artificial, inovação, marketing e formas de conexão

Divulgação TV Leste

As inscrições para a 6ª edição do Reload em Governador Valadares (MG), maior evento de marketing digital do Sebrae Minas, entram na reta final. Realizado no dia 19 de setembro, das 8h30 às 18h, no Auditório da Univale – Campus II, o evento conta com o patrocínio da TV Leste RECORD, que participa da iniciativa com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo, da inovação e do desenvolvimento regional.

A programação reúne empreendedores, profissionais e especialistas para discutir as transformações que estão redefinindo a comunicação, o relacionamento com clientes e a forma de fazer negócios. Entre os temas estão marketing digital, inteligência artificial, inovação, comunicação, vendas e comportamento do consumidor.

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Para a TV Leste, o patrocínio ao Reload está alinhado à atuação da emissora como empresa de comunicação presente no Leste e Nordeste de Minas Gerais e conectada às demandas e transformações da região.

“A TV Leste acredita que a comunicação tem um papel importante na transformação e no desenvolvimento das comunidades onde está presente. Patrocinar o Reload é estar ao lado de empreendedores, profissionais e empresas que estão buscando novas soluções, utilizando a tecnologia e a inovação para crescer. Essa parceria reforça o nosso compromisso com o empreendedorismo, com a inovação e com o desenvolvimento regional”, destaca Yuri Coelho, gerente de Marketing da TV Leste.

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A parceria também amplia a presença da TV Leste em uma iniciativa que estimula a capacitação e o acesso a conhecimentos que podem contribuir diretamente para os negócios da região. Para a emissora, estar próxima de eventos que promovem inovação e qualificação representa uma forma de fortalecer conexões e incentivar novas oportunidades no mercado regional.

Novos nomes na programação

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A programação do Reload em Governador Valadares ganhou novos nomes de destaque. Entre as novidades está Lourival Silva Júnior, executivo digital e de negócios com quase três décadas de experiência nos segmentos de e-commerce, varejo, marketplace e fidelização. Ao longo da carreira, passou por empresas como Submarino, B2W, Walmart e Wine.

Com uma trajetória marcada pela conexão entre tecnologia, negócios e comportamento do consumidor, Lourival é reconhecido por sua atuação na inclusão de empresas no mercado digital e no desenvolvimento de pessoas.

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Outro destaque confirmado é Cristiano Santos, que integra a programação para contribuir com as discussões sobre as novas possibilidades do ambiente digital e os caminhos para empresas e profissionais se posicionarem diante das transformações tecnológicas.

A programação também contará com Lucas Veríssimo, palestrante, apresentador, mentor e autor especializado em comunicação, atenção e inovação. Ele será o mestre de cerimônias do Reload na cidade, conduzindo as atividades e conectando os diferentes conteúdos apresentados ao longo do evento.

Da ferramenta à confiança

Mais do que aprender a utilizar novas plataformas, aplicativos e recursos de inteligência artificial, os empreendedores precisam compreender como essas tecnologias estão alterando as expectativas dos consumidores.

A transformação digital deixou de ser apenas uma questão de presença nas redes sociais ou de adoção de ferramentas para ganhar eficiência. Ela passa também pela construção de confiança.

A inteligência artificial já está presente na rotina de pequenas e médias empresas em atividades como atendimento pelo WhatsApp, produção de conteúdo, marketing, organização de agendas, propostas comerciais e relacionamento com clientes. Nesse contexto, a transparência sobre o uso da inteligência artificial passa a fazer parte da experiência do cliente e pode se transformar em diferencial competitivo.

Segundo a analista do Sebrae Minas Iara Butters, é justamente nesse encontro entre tecnologia, estratégia e comportamento que o Reload pretende contribuir.

“A proposta é mostrar que a transformação digital não significa simplesmente adotar mais ferramentas, mas entender como utilizá-las para gerar valor, melhorar processos, ampliar vendas e construir relacionamentos mais consistentes”, enfatiza Iara.

“O digital está mudando muito rapidamente e o empreendedor precisa acompanhar esse movimento não apenas conhecendo novas ferramentas, mas entendendo como elas impactam o comportamento do consumidor e a maneira de fazer negócios”, acrescenta.

Digitalização dos pequenos negócios

A pesquisa “Digitalização nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae Minas em fevereiro de 2025, mostra que seis em cada dez empreendedores mineiros pretendem investir na digitalização de suas empresas nos próximos 12 meses.

Marketing digital aparece como prioridade para 40% dos entrevistados, enquanto 62% têm interesse em se capacitar na área, 48% em inteligência artificial e 44% em gestão de redes sociais.

Apesar do interesse crescente, ainda existe uma distância entre conhecer a tecnologia e saber aplicá-la estrategicamente. Apenas 27% dos pequenos negócios pesquisados pelo Sebrae Minas utilizam ferramentas de IA, e a falta de conhecimento técnico é apontada por 43% dos empreendedores como um dos principais obstáculos.

Iara afirma que a programação do Reload foi pensada para aproximar os pequenos negócios das grandes tendências que impactam o mercado.

“O Reload nasce justamente para reduzir essa distância. É uma oportunidade para o empreendedor conhecer tendências, ferramentas e estratégias, mas, principalmente, entender como transformar tudo isso em resultado para o negócio. O futuro dos negócios será cada vez mais digital, mas continuará sendo construído a partir de pessoas, relacionamento e confiança”, reforça.

Divulgação TV Leste

Um dia de imersão no digital

O Reload Governador Valadares será realizado das 8h30 às 18h, no Auditório da Univale – Campus II, e contará com palestras, conteúdos e experiências voltadas ao marketing digital, inteligência artificial, inovação, comunicação, vendas e comportamento do consumidor.

Além dos novos nomes anunciados, a programação já conta com especialistas como Walter Longo, referência em inovação e transformação digital; Rodrigo Góes, nutricionista, atleta e criador de conteúdo; Léo Silva, head de Engajamento com Vendedores da Shopee no Brasil; Isa Dantas, publicitária e estrategista de marcas pessoais; Magno Martins, estrategista e professor de marketing digital; Tailles Pereira Heliodoro, fundador e sócio da Socialyte e criador de conteúdo; e Rafael Tunes, palestrante e analista do Sebrae Minas.

A expectativa é reunir empreendedores e profissionais interessados em compreender as mudanças que já estão impactando o mercado e antecipar os próximos movimentos do ambiente digital.

Para a TV Leste RECORD, a participação no Reload representa mais uma iniciativa de aproximação com o ecossistema empresarial da região e de incentivo a projetos que estimulem conhecimento, inovação e novas oportunidades.

“A TV Leste quer estar cada vez mais próxima de iniciativas que ajudam a transformar a nossa região. O Reload reúne conhecimento, tecnologia, empreendedorismo e pessoas que estão pensando o futuro dos negócios. Para nós, apoiar esse movimento é também investir no desenvolvimento do Leste e Nordeste de Minas”, reforça Yuri Coelho.

Serviço

Reload Governador Valadares – 6ª edição

Data: 19 de setembro de 2026Horário: das 8h30 às 18hLocal: Univale – Auditório Campus IIEndereço: Rua Israel Pinheiro, 2000, bairro Universitário – Governador ValadaresProgramação e ingressos: Reload Governador Valadares 2026

Valores:

Segundo lote: R$ 109 para pessoa jurídica e R$ 119 para pessoa física;

Descontos especiais para ingressos adquiridos em grupo.

Patrocínio: TV Leste RECORD.