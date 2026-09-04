Botafogo x Palmeiras: TV Leste RECORD transmite o jogo neste domingo (6) Partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão começa às 18h para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

Pela 26ª rodada do Brasileirão, a TV Leste RECORD exibe, com exclusividade na TV aberta para todo o Leste e Nordeste de Minas e a RECORD para todo o país, o confronto entre Botafogo e Palmeiras neste domingo (6), a partir das 18h. A partida também será transmitida pelo R7.com e RecordPlus.

A narração será de Cleber Machado, com comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola. Paloma Tocci e Bruno Laurence comandam a apresentação da cobertura, enquanto os repórteres Gabriela Marino e Alexandre Oliveira trazem as informações em tempo real diretamente do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

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Botafogo

Na 12ª colocação, o Fogão não vence há quatro rodadas e acumula três derrotas consecutivas, para Vitória, Athletico-PR e Flamengo. O último triunfo aconteceu no fim de julho, quando, ainda sob o comando de Franclim Carvalho, bateu o Cruzeiro por 1 a 0, fora de casa.

A sequência negativa provocou insatisfação entre os torcedores. Nesta semana, houve protestos em frente ao centro de treinamento do clube, além de uma conversa entre alguns jogadores e os manifestantes.

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Palmeiras

Líder do campeonato, o Verdão chega ao Rio de Janeiro com apenas um ponto de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Na rodada passada, o time comandado por Abel Ferreira empatou por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa.

No meio da semana, o Palmeiras voltou a empatar, desta vez por 0 a 0 com o Santos, pela Copa do Brasil. Como havia construído vantagem de 3 a 0 no jogo de ida, garantiu a classificação para a semifinal, fase em que enfrentará o Vasco.

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Fique ligado! Você acompanha o confronto entre Botafogo e Palmeiras pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 neste domingo (6), a partir das 18h, na tela da TV Leste RECORD, R7.com e RecordPlus!