Chapecoense x Internacional: TV Leste RECORD transmite o jogo neste sábado (12) Partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão começa às 16h30 para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

Partida entre sulistas desesperados para fugir do rebaixamento! A TV Leste vai exibir neste sábado (12), a partir das 16h30, para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais com exclusividade na TV aberta e a RECORD para todo o país, o confronto entre Chapecoense e Internacional, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo também terá cobertura do R7.com e do RecordPlus.

A transmissão terá narração de Cleber Machado e comentários de Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spinola, enquanto a apresentação será de Paloma Tocci e Bruno Laurence.

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Trazendo as informações em tempo real e todos os bastidores do confronto, os repórteres Jean Brandão e Duda Gonçalves estarão diretamente do gramado da Arena Condá.

Chapecoense

Mesmo após a vitória de virada sobre o Corinthians, fora de casa, na última rodada, a Chape segue na lanterna do Brasileirão, com 17 pontos conquistados em 25 partidas. A distância para o Remo, 19º colocado, é de seis pontos, e de 11 para o Mirassol, primeiro time fora do Z-4.

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A campanha da equipe catarinense soma três vitórias, oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 22%. O clube iniciou a competição sob o comando de Gilmar Dal Pozzo, passou por Fábio Matias e atualmente é dirigido por Rafael Lacerda.

Com 27 gols marcados, a Chapecoense, ao lado de Corinthians, Grêmio e Vasco, só balançou as redes mais vezes que o Vitória, que soma 25 gols.

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Apesar disso, o sistema defensivo do Verdão do Oeste é o mais vazado da Série A, com 50 gols sofridos.

Internacional

Também na zona de rebaixamento, o Colorado ocupa a 18ª colocação e não vence pelo Campeonato Brasileiro desde maio, quando derrotou o Vasco por 4 a 1, antes da pausa da competição para a Copa do Mundo.

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Desde então, a equipe disputou dez partidas, com quatro empates - diante de Flamengo, Palmeiras, Remo e Atlético-MG - e seis derrotas - para Vitória, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Athletico-PR, Bahia e Santos.

Na rodada passada, o Inter chegou a estar perdendo por 3 a 0 para o Santos no Estádio Beira-Rio. Aguirre e Bruno Henrique diminuíram a desvantagem, mas não evitaram a derrota por 3 a 2.

Não perca! Você acompanha o confronto entre Chapecoense e Internacional pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 neste domingo (12), a partir das 16h30, na tela da TV Leste RECORD, R7.com e RecordPlus!