Reload Gov. Valadares supera as expectativas com apoio da TV Leste e muita IA, inovação e marketing O evento de marketing digital, apoiado pela afiliada RECORD, foi um sucesso e superou as expectativas, com mais de 500 inscritos

Divulgação TV Leste

O Reload em Governador Valadares (MG), maior evento de marketing digital do Sebrae Minas superou as expectativas no último sábado (19), no Auditório da Univale - Campus II, com o apoio da TV Leste RECORD. Segundo os organizadores foi superada a meta de inscritos com a participação de 530 pessoas no evento, em sua sexta edição.

A programação reuniu empreendedores, profissionais e especialistas para discutir as transformações que estão redefinindo a comunicação, o relacionamento com clientes e a forma de fazer negócios.

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Na programação houve palestras com Lucas Veríssimo (abertura), Daniela Mirando (Momento Experiência Sicoob), Cristiani Santos (Comunicação no Digital), Walter Longo (Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital), Léo Silva (Tudo sobre vendas com Shoppe Live e Vídeo) e com Rodrigo Góes (Do Nicho ao Negócio). Diversas salas de oficinas ofereceram capacitação na prática durante o dia.

“O evento vem trazer as novidades do mercado digital, do marketing e as tendências que podemos aplicar nos negócios, seja nos grandes e pequenos portes, no atendimento e ferramentas para os negócios”, disse Iara Butters, analista do Sebrae Minas

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Para a TV Leste, o patrocínio ao Reload está alinhado à atuação da emissora como empresa de comunicação presente no Leste e Nordeste de Minas Gerais e conectada às demandas e transformações da região.

Segundo o gerente de marketing da TV Leste, Yuri Coelho, se capacitar é necessário, porque o digital avança rapidamente. “É importante para a TV Leste apoiar o Reload, para mostrarmos que o marketing digital, a inovação e o empreendedorismo não podem faltar junto à comunidade, ao meio empresarial e informar também que televisão e digital andam juntos. Sem televisão não tem digital. São coisas que se complementam. Para os profissionais e empreendedores é fundamental que estejam se capacitando. O digital está presente e não vai parar”.