Reis - A Emboscada estreia na TV Leste RECORD no dia 22 de setembro Episódios inéditos chegam à emissora na próxima terça-feira (22), a partir das 22h15

Divulgação TV Leste

Reis — A Emboscada já tem uma data para chegar à tela da TV Leste RECORD: 22 de setembro. A partir das 22h15, o público vai ter a oportunidade de acompanhar os episódios inéditos da superprodução que conquistou o público da emissora.

A décima segunda temporada da série mostra o reinado de Abias (Gabriel Vivan) e os desdobramentos após o atentado sofrido pelo rei no final de A Divisão em que foi atingido por uma flecha no encontro com Jeroboão (Marcelo Valle) na entrada de Jerusalém.

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