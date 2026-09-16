Com transmissão na TV Leste, RECORD Minas promove debate com candidatos ao Governo de Minas Encontro será realizado em 21 de setembro, no Balanço Geral MG, com seis nomes que atendem aos critérios de representatividade previstos na legislação eleitoral

Divulgação TV Leste

A RECORD Minas, com transmissão da TV Leste RECORD para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais, promove no dia 21 de setembro, segunda-feira, um debate ao vivo com candidatos ao Governo de Minas Gerais. O encontro será transmitido a partir das 13h25, durante o Balanço Geral MG, e reunirá seis nomes que possuem representatividade de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.

Foram convidados Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT). O debate será mediado pelo apresentador Lair Rennó e terá quatro blocos, com diferentes formatos de participação e confronto entre os candidatos.

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A proposta da RECORD Minas é oferecer ao eleitor um espaço para conhecer posições, propostas e prioridades dos concorrentes, com uma dinâmica que favorece o confronto direto e a manifestação dos próprios candidatos sobre temas relevantes para o Estado. “Um debate eleitoral tem papel importante na democracia, pois permite ao eleitor comparar propostas, avaliar posicionamentos e conhecer como os candidatos respondem a questões colocadas diretamente por seus adversários. A RECORD Minas preparou uma dinâmica que valoriza esse confronto de ideias e garante espaço para que os participantes apresentem suas posições ao público”, afirma a diretora de Jornalismo da RECORD Minas, Aline Bueno.

No primeiro bloco, após a abertura e a apresentação das regras, os candidatos participarão de uma rodada de confronto direto com tema livre. As interações seguirão a sequência de pergunta, resposta, réplica e tréplica. O controle dos tempos será feito por meio de um sistema de banco de tempo, administrado individualmente por participante.

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A segunda etapa terá a mesma estrutura de confronto, mas o tema das perguntas será definido por sorteio realizado pelo mediador. Os candidatos poderão administrar livremente o tempo disponível para resposta, réplica e tréplica dentro do banco de tempo destinado a cada um.

O terceiro bloco retomará o formato de confronto direto com tema livre, também sob o sistema de banco de tempo. A dinâmica permitirá novas rodadas de questionamentos entre os concorrentes ao Governo de Minas.

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No quarto e último bloco, cada candidato terá dois minutos para fazer suas considerações finais. A ordem seguirá a disposição dos púlpitos estabelecida na abertura, respeitando a sequência previamente definida para os seis participantes. “O formato foi pensado para dar ritmo ao debate e, ao mesmo tempo, assegurar equilíbrio entre os candidatos. O banco de tempo permite que cada participante faça suas escolhas ao longo das rodadas, enquanto o sorteio de temas amplia a diversidade dos assuntos discutidos”, destaca Aline Bueno.

A transmissão poderá ser acompanhada pelo público durante o Balanço Geral MG, com cobertura da RECORD Minas e da TV Leste no Leste e Nordeste do Estado, sobre um dos principais momentos da agenda eleitoral do Estado.