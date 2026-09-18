Mirassol x Botafogo: TV Leste RECORD transmite o jogo neste sábado (19) Partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão começa às 16h30 para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

Mirassol e Botafogo entram em campo neste sábado (19). E a TV Leste exibe, com exclusividade para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais na TV aberta e a RECORD para todo o Brasil, a partir das 16h30, o confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Nas plataformas digitais, o jogo será transmitido no R7.com e no RecordPlus.

O narrador da cobertura será Cleber Machado, acompanhado dos comentaristas Maurício Noriega, Dodô e Sálvio Spínola. Paloma Tocci e Bruno Laurence comandam a apresentação da transmissão, enquanto os repórteres Karen Meneghim e Bruno Piccinato estarão à beira do gramado do Estádio Maião.

‌



Mirassol

Na 15ª colocação, o Leão Caipira soma 29 pontos, apenas um a mais que o Vasco, clube que abre a zona de rebaixamento. Em 27 partidas, o time do interior paulista acumula sete vitórias, oito empates e 12 derrotas.

Depois de vencer o Coritiba por 2 a 1 fora de casa, o Mirassol empatou por 2 a 2 com o Vitória na última rodada. Os gols da equipe foram marcados por Edson Carioca e Bruno Santos.

‌



Entre os 20 times da Série A, o Mirassol é um dos oito que não trocaram de treinador em 2026. Rafael Guanaes comanda a equipe desde o ano passado, quando levou o clube à histórica 4ª colocação do Brasileirão e à inédita classificação para a CONMEBOL Libertadores.

Botafogo

O Fogão ocupa a 11ª colocação com 35 pontos, sete a mais que o Vasco, 17º colocado, e dez a menos que o Fluminense, que neste momento fecha o grupo de classificação para a CONMEBOL Libertadores. A campanha do Glorioso no Brasileirão soma nove vitórias, oito empates e dez derrotas, o que representa 43% de aproveitamento.

‌



No meio da semana, a equipe venceu o Grêmio por 3 a 2 e encerrou um jejum de seis partidas sem triunfos. Antes disso, foram três derrotas, para Vitória, Athletico-PR e Flamengo, além de três empates diante de Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

O Botafogo também vive um momento de mudança no comando técnico. Tite foi anunciado pela diretoria como novo treinador do time, que vinha sendo comandado interinamente por Rodrigo Bellão desde a saída do português Franclim Carvalho.

Não perca! Você acompanha o confronto entre Mirassol e Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 neste sábado (19), a partir das 16h30, na tela da TV Leste RECORD, R7.com e RecordPlus!