Maple Run 2026 é sucesso com apoio da TV Leste e reúne esporte, famílias e solidariedade Evento de uma escola de educação bilíngue em GV contou com apoio e cobertura da TV Leste RECORD e reuniu mais de 270 participantes. Iniciativa destinou R$ 10 mil ao GAPON.

Divulgação TV Leste Yuri Coelho|MKT TV Leste

A Maple Run 2026 movimentou Governador Valadares no último sábado (19), em uma manhã marcada por esporte, diversão, convivência familiar e solidariedade. Realizado por uma escola de educação bilíngue com método canadense, com apoio da TV Leste RECORD, o evento aconteceu na Arena Itaville, no bairro Santos Dumont I, e reuniu mais de 270 participantes entre crianças, adultos e colaboradores.

Com uma proposta que vai além da prática esportiva, a Maple Run transformou a corrida em um momento de integração entre famílias, alunos, comunidade escolar, parceiros e sociedade. A programação contou com provas para diferentes faixas etárias, promovendo a participação de crianças desde os primeiros anos de vida.

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Entre as atividades, foram realizadas corridas masculina e feminina de 5 km e provas infantis de 100, 200, 300, 400 e 500 metros, de acordo com a faixa etária dos participantes.

Millena Braga, diretora da escola, explicou sobre a iniciativa. “Promovemos aqui a prática de esporte, a saúde, a alegria, a diversão das crianças e famílias e a solidariedade com o apoio ao GAPON, ajudando as pessoas em tratamento de câncer”, justifica.

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Esporte, lazer e entretenimento para toda a família

A iniciativa proporcionou uma manhã de lazer, entretenimento, musical, com área social, área pet e café da manhã, tendo o esporte como ponto de encontro entre diferentes gerações. Pais, filhos, alunos, professores e colaboradores compartilharam um ambiente de convivência, incentivo à saúde e celebração.

Para a TV Leste RECORD, o apoio à Maple Run reforça o compromisso da emissora com projetos que valorizam a comunidade regional e promovem experiências que conectam informação, entretenimento, esporte e responsabilidade social.

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A cobertura do evento também contribuiu para ampliar a visibilidade de uma iniciativa que estimula a prática esportiva desde a infância e fortalece a participação das famílias em atividades coletivas.

Solidariedade também fez parte da programação

Além de incentivar hábitos saudáveis e a convivência, a Maple Run 2026 teve caráter beneficente. Parte importante da iniciativa foi a destinação de R$ 10 mil ao Grupo de Apoio e Prevenção Oncológica (GAPON), de Governador Valadares.

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O valor arrecadado com as inscrições foi destinado à instituição, fortalecendo o caráter social do evento e ampliando seu impacto para além da comunidade escolar.

A ação também está alinhada à proposta da escola valadarense de promover uma formação que ultrapasse os limites da sala de aula, estimulando valores como empatia, cidadania, solidariedade e participação social.

União de parceiros em torno da comunidade

A realização desta edição contou com o envolvimento de empresas, patrocinadores e parceiros que contribuíram para a realização do evento e para a construção de uma experiência voltada ao esporte, ao bem-estar e à integração comunitária.