Internacional e Corinthians se enfrentam em jogo decisivo contra o Z-4 na TV Leste Partida na afiliada RECORD marcará a estreia de Eduardo Baptista no comando do Inter

Divulgação TV Leste

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta (07), às 19h30, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS), pela 29ª rodada do Brasileirão, com transmissão da TV Leste para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais e pela RECORD para todo o país com exclusividade na tv aberta.

O jogo promete ser tenso, já que os times possuem uma das maiores rivalidades interestaduais do país e estão em situação delicada no campeonato.

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O Internacional amarga o décimo oitavo lugar na competição, com apenas 28 pontos em 28 partidas, e está em apuros para evitar o seu segundo rebaixamento na história. Para isso, o time demitiu o técnico Paulo Pezzolano e contratou Eduardo Bapstista durante a pausa da Data FIFA.

Já o Corinthians apostou na continuidade de Fernando Diniz no cargo, mesmo com a pressão da torcida para demitir o atual treinador, que acumulou eliminações traumáticas na Libertadores e na Copa do Brasil - justamente para o próprio Internacional- e acumula 6 derrotas seguidas no Brasileirão. A péssima sequência corintiana deixou o time em décimo quarto lugar, com apenas 32 pontos em 28 jogos, apenas 4 a mais que o rival desta quarta-feira.

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Portanto, trata-se de um jogo decisivo para o time gaúcho, que tentará trazer o Alvinegro Paulista para a briga ferrenha contra o Z4. No primeiro turno, o Internacional venceu o Corinthians, fora de casa, por 1 a 0, com gol de Bernabei.

Assista a esse jogão na tela da TV Leste RECORD, nesta quarta-feira, às 19h30!