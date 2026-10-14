Apoio TV Leste: Falta um mês para a Corrida Bom Samaritano na Luta contra o Câncer, que já atingiu 90% das inscrições Evento com apoio da afiliada RECORD, será no dia 15 de novembro, em Governador Valadares, unindo as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul pela conscientização e prevenção do câncer

Divulgação TV Leste Foto: Hospital Bom Samaritano

A contagem regressiva começou! Falta apenas um mês para a Corrida Bom Samaritano na Luta Contra o Câncer, que será realizada no dia 15 de novembro, em Governador Valadares, com apoio da TV Leste. Com 90% das inscrições já preenchidas, o evento promete reunir atletas, profissionais da saúde, pacientes e a comunidade em uma grande mobilização pela vida, pela saúde e pela solidariedade.

Promovida pelo Hospital Bom Samaritano, a corrida terá largada a partir das 7h, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Rua Luiz Carlos de A. Rocha, no bairro Vila Isa.

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A iniciativa integra as ações de conscientização das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, reforçando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo com a saúde. Mais do que uma competição esportiva, a corrida busca incentivar hábitos saudáveis e mobilizar a sociedade na luta contra o câncer.

Um dos grandes destaques desta edição será a premiação especial para pacientes oncológicos, com pódio exclusivo em reconhecimento à força e à superação de quem enfrenta ou já enfrentou a doença. O evento também contará com premiações específicas para profissionais da saúde e colaboradores do Hospital Bom Samaritano, além das demais categorias da competição. Os destaques receberão troféus, e todos os participantes que concluírem a prova serão contemplados com medalhas.

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Outra atração será o sorteio de um ar-condicionado de 12.000 BTUs, com instalação inclusa, oferecido pelo patrocinador Eletroclima.

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Referência no tratamento oncológico, o Hospital Bom Samaritano é uma instituição filantrópica que atende pacientes de 128 municípios da região. A realização da corrida reforça o compromisso da instituição não apenas com o tratamento, mas também com a promoção da saúde, a conscientização e a valorização da vida.

Com as inscrições próximas de atingir a capacidade máxima, os interessados devem garantir sua participação pelo site www.cronochip.com.br.

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SERVIÇO – CORRIDA BOM SAMARITANO NA LUTA CONTRA O CÂNCER

• Data: 15 de novembro de 2026

• Horário: A partir das 7h

• Largada: Em frente à UPA – Rua Luiz Carlos de A. Rocha, Vila Isa, Governador Valadares/MG

• Inscrições: www.cronochip.com.br

Premiação: Medalhas para todos os concluintes, troféus para os destaques das categorias, pódios especiais para pacientes oncológicos, profissionais da saúde e colaboradores do HBS.

Sorteio: Ar-condicionado de 12.000 BTUs com instalação, oferecido pela Eletroclima.