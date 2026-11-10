Com apoio da TV Leste e 100% das inscrições preenchidas, Corrida Bom Samaritano acontece neste domingo (15) em GV Evento apoiado pela afiliada RECORD une esporte e conscientização sobre o câncer

Divulgação TV Leste

A contagem regressiva está chegando ao fim: neste domingo, 15 de novembro, Governador Valadares (MG) recebe a “Corrida Bom Samaritano na Luta Contra o Câncer 2026”. Com 100% das inscrições preenchidas, o evento com apoio da TV Leste RECORD, já demonstra a mobilização da comunidade em torno de uma causa que vai além do esporte: incentivar o cuidado com a saúde e a conscientização sobre o câncer.

A largada será às 7h, em frente à UPA, no bairro Vila Isa. A iniciativa do Hospital Bom Samaritano integra as campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” e reforça a importância da informação, dos hábitos saudáveis e do diagnóstico precoce.

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A corrida contará com premiação para pacientes oncológicos e categorias voltadas a profissionais da saúde e colaboradores do Hospital Bom Samaritano, além da entrega de medalhas a todos os participantes. A proposta é valorizar histórias de superação e fortalecer a união entre o hospital e a comunidade.

O preenchimento de todas as vagas evidencia a adesão do público à iniciativa. Com o apoio de patrocinadores e parceiros, o evento convida participantes, familiares e toda a população a fazer parte desse momento, seja no percurso ou na torcida.

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Referência no atendimento oncológico para Governador Valadares e região, o Hospital Bom Samaritano reforça, por meio da corrida, seu compromisso com a promoção da saúde e com o cuidado com a vida.

SERVIÇO

Evento: Corrida Bom Samaritano na Luta Contra o Câncer 2026

Corrida Bom Samaritano na Luta Contra o Câncer 2026 Data: 15 de novembro de 2026 — domingo

15 de novembro de 2026 — domingo Largada: 7h

7h Local: Em frente à UPA, no bairro Vila Isa, em Governador Valadares

Em frente à UPA, no bairro Vila Isa, em Governador Valadares Inscrições: Encerradas — 100% das vagas preenchidas.