Com transmissão na TV Leste RECORD, Internacional tenta confirmar reabilitação contra o Fluminense Equipe carioca ainda não digeriu bem a traumática eliminação na semifinal da Libertadores

Divulgação TV Leste

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, com transmissão da TV Leste para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais e pela RECORD com exclusividade na tv aberta para todo o país.

O Colorado busca confirmar sua reabilitação após a chegada de Eduardo Baptista ao comando do time. Desde que o novo comandante chegou, são 7 pontos em 4 jogos, o que fez o gigante do Beira-Rio sair da zona de rebaixamento.

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Os gaúchos estão empolgados após aplicarem um convincente 3 a 0 sobre o Botafogo na última rodada.

Já o Fluminense ainda tenta “juntar os cacos” após eliminação traumática na semifinal da Libertadores. Depois de perder a disputa de pênaltis para o Palmeiras, o time carioca foi até a Arena Condá e foi derrotado pelo lanterna da competição, a Chapecoense, por 2 a 1.

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O Fluzão atualmente ocupa a quinta posição, com 51 pontos, 3 atrás do Athletico, e sonha com uma vaga no G-4.

Por sua vez, o Inter respira aliviado fora do Z-4, em décimo sexto lugar, com 35 pontos. Porém, a distância para o Corinthians é de apenas 2 pontos, o que obriga o Colorado a pontuar mesmo longe de seus domínios.

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Divulgação TV Leste

No primeiro turno, os times se enfrentaram no Rio Grande do Sul e o Internacional levou a melhor: 2 a 0, com gols de Bernabei e Alerrandro.

Não perca este jogão na tela da TV Leste RECORD nesta quarta, às 19h30.