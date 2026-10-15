Com transmissão na TV Leste RECORD, Tite busca primeira vitória pelo Botafogo contra a Chapecoense Técnico atualmente possui duas derrotas e um empate sob o comando do Glorioso

Divulgação TV Leste

Botafogo e Chapecoense se enfrentam neste sábado (17), às 18h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela 31ª rodada do Brasileirão, com transmissão da TV Leste para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais e pela RECORD com exclusividade na tv aberta para todo o país.

O jogo é importante para o time carioca, que ainda busca se afastar de qualquer possibilidade de rebaixamento. O time da Estrela Solitária atualmente está na décima terceira colocação, com 36 pontos, e vê a partida contra o lanterna, em casa, como uma ótima oportunidade para pontuar.

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Divulgação TV Leste

A partida também é importante para o técnico Tite melhorar sua imagem diante da torcida alvinegra, já que até agora foi derrotado pelo Mirassol em sua estreia, perdeu como mandante um clássico para o Vasco e amargou um empate contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O antigo treinador da seleção brasileira estava suspenso por conta de uma expulsão no clássico carioca por ter invadido o gramado, mas foi absolvido pelo STJD por unanimidade. Dessa forma, volta à beira do campo contra a Chapecoense.

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Por sua vez, o Verdão do Oeste amarga a lanterna da competição e já está virtualmente rebaixado, com apenas 18 pontos em 29 jogos. A equipe precisa vencer os 9 confrontos que faltam (possui um jogo atrasado contra o Vasco, em São Januário) para sonhar com a permanência na Série A.

Este ano os times já se enfrentaram na Copa do Brasil e o time catarinense levou a melhor. Porém, no primeiro turno do Brasileirão, os times se enfrentaram na Arena Condá e os cariocas golearam por 4 a 1.

Não perca este jogão na tela da TV Leste RECORD neste sábado, às 18h!