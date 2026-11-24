TV Leste RECORD transmite duelo entre Chapecoense e Palmeiras pelo Brasileirão nesta terça (24) É a partir das 17h30, para todo o Leste e Nordeste de Minas Gerais

Divulgação TV Leste

Após confirmar o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo nesta terça-feira (24) para enfrentar a rebaixada Chapecoense, pela 37ª rodada da competição. A bola rola a partir das 17h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

O Verdão do Oeste e o Alviverde Paulista entram em campo com os destinos já definidos no Brasileirão. A Chape ocupa a 20ª posição da tabela, com apenas 21 pontos conquistados. A equipe cumpre tabela e pensa na temporada 2027 com a nova comissão técnica com técnico Vinícius Bergantin. O clube catarinense vêm de derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro em casa.

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O Palmeiras confirmou o vice-campeonato ao empatar por 1 a 1 com o Flamengo na última rodada, que se sagrou campeão. A equipe paulista chegou aos 74 pontos, enquanto o Rubro-Negro alcançou os 80. Embora a equipe de Abel Ferreira possa atingir os 80 pontos, fica atrás no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. O Verdão está há três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate.

O confronto contra a Chapecoense é o último do Palmeiras antes da final da Taça Libertadores, no próximo sábado (28). A tendência é que Abel mande a campo um time reserva, poupando as principais peças para o duelo contra o Estudiantes em Montevidéu, no Uruguai.