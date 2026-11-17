TV Leste RECORD apoia Corrida Bom Samaritano, que reúne duas mil pessoas na luta contra o câncer em Governador Valadares Evento mobilizou atletas, pacientes oncológicos, profissionais da saúde e comunidade em uma manhã de esporte, solidariedade e conscientização

Divulgação TV Leste

A união entre esporte, saúde e responsabilidade social marcou a manhã deste domingo (15), em Governador Valadares (MG). Com apoio da TV Leste RECORD, a Corrida Bom Samaritano na Luta Contra o Câncer 2026 reuniu duas mil pessoas no bairro Vila Isa, em uma mobilização que transformou a prática esportiva em um gesto coletivo de conscientização e valorização da vida.

Promovida pela Beneficência Social Bom Samaritano (BSBS), mantenedora do Hospital Bom Samaritano (HBS), a iniciativa teve 100% das inscrições preenchidas e percurso de cinco quilômetros, com categorias masculinas e femininas. A largada aconteceu em frente à UPA do bairro Vila Isa.

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Integrando as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, a corrida reforçou mensagens fundamentais sobre prevenção, diagnóstico precoce, hábitos saudáveis e a importância do acompanhamento médico. Além dos atletas, participaram pacientes oncológicos, profissionais da saúde e colaboradores do hospital, valorizando histórias de superação e aproximando ainda mais a instituição da comunidade.

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TV Leste: comunicação, esporte e compromisso social

O apoio da TV Leste RECORD ao evento reforça o compromisso da emissora com iniciativas que promovem cidadania, saúde, qualidade de vida e mobilização social em sua área de cobertura.

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Para o gerente de Marketing da TV Leste, Yuri Coelho, apoiar uma iniciativa como essa representa muito mais do que associar a marca a um evento esportivo.

“Para a TV Leste, é uma satisfação apoiar uma iniciativa que une esporte, saúde e solidariedade. Acreditamos na força da comunicação para mobilizar pessoas, dar visibilidade a causas importantes e contribuir com ações que fazem a diferença na vida da comunidade. Estar ao lado do Hospital Bom Samaritano nessa corrida é reforçar nosso compromisso com a região e com aquilo que realmente importa: a valorização da vida”, destaca Yuri Coelho.

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Histórias que inspiram e conscientizam

Durante a programação, a TV Leste também conversou com representantes do Hospital Bom Samaritano e participantes da corrida, registrando depoimentos que deram ainda mais significado à mobilização.

O superintendente administrativo do hospital, Elvis Andrade, destacou a importância da continuidade das campanhas de conscientização e da prática esportiva como aliada da saúde.

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“Há três anos o Samaritano vem colaborando com a divulgação tanto do Outubro Rosa quanto do Novembro Azul, com relação ao câncer de mama e ao câncer de próstata. A prática esportiva contribui para a melhoria da qualidade da saúde da população, principalmente no combate ao sedentarismo. E o que viemos levar à população é que o diagnóstico precoce tem o melhor efeito no tratamento”, afirmou Elvis.

Já Sandyla Gonçalves compartilhou uma mensagem de fé, esperança e incentivo às pessoas que enfrentam o diagnóstico de câncer.

“Receber o diagnóstico é muito difícil, não é fácil para ninguém. Mas acredito que Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Você que recebeu esse diagnóstico, confie em Deus, continue seu tratamento firme, que Deus vai te dar bênçãos que você nem imagina”, declarou Sandyla.

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Premiação e valorização dos participantes

A programação também contou com premiação especial para pacientes oncológicos e categorias destinadas a profissionais da saúde e colaboradores do Hospital Bom Samaritano. Todos os participantes receberam medalhas.

Na categoria Elite, masculina e feminina, os cinco primeiros colocados receberam troféus e premiação em dinheiro: R$ 700 para o primeiro lugar, R$ 350 para o segundo, R$ 200 para o terceiro, R$ 150 para o quarto e R$ 100 para o quinto colocado.

Resultados – 5 km Elite Masculino

Edson Henrique Batista Coelho Ricardo Pereira Souza Elivan de Oliveira Yuri Pereira de Souza Maycon Dias de Souza

Resultados – 5 km Elite Feminino

Daniela Sousa Helena Pereira de Oliveira Katiussia Cardoso Souza Tauane Alves Vidal Juliana Brandão Abreu

Profissionais e colaboradores – Masculino

Vinicius de Souza Valerio Ulisses José de Souza Elvis Deivis Andrade Itamar Pena de Almeida Daniel Dias Veras

Profissionais e colaboradores – Feminino

Mariana Alves de Oliveira Nalva Rodrigues Souto Natalia de Fatima Nascimento Angela Paula Franco Nascimento Fiuza Larissa Felix da Silva

Pacientes oncológicos – Masculino

Josemar Libório Calixto

Pacientes oncológicos – Feminino

Waldenice Pinheiro de Araújo Waldirene Andrade de Oliveira Marilha Pereira dos Santos Lilian Mara Adriana Pereira Soares

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Comunicação que também transforma

A participação da TV Leste RECORD na Corrida Bom Samaritano reafirma o papel da emissora como parceira de iniciativas que conectam pessoas, incentivam atitudes positivas e fortalecem causas de interesse público.

Mais do que uma competição, a corrida deixou uma mensagem de união, prevenção e esperança: cuidar da saúde é um compromisso de todos, e valorizar a vida é uma conquista que merece ser compartilhada.