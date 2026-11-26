TV Leste e Sistema Leste de Comunicação promovem ação de saúde e prevenção para colaboradores Iniciativa da afiliada RECORD em parceria com a Unimed Governador Valadares ofereceu avaliações e orientações para incentivar o cuidado com a saúde no ambiente de trabalho

Divulgação TV Leste

Saúde e prevenção em foco! Os colaboradores da TV Leste RECORD e do Sistema Leste de Comunicação participaram, nesta quarta-feira (25), de uma ação de promoção da saúde, realizada em parceria com a Unimed Governador Valadares e o Programa Saúde no Trabalho.

A iniciativa disponibilizou serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, medição da circunferência abdominal, registro de peso e altura, além de avaliação de saúde. A ação foi acompanhada pela enfermeira Jackeline Boaventura Fontes, representante da Unimed Governador Valadares.

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Além de proporcionar uma oportunidade de acompanhamento preventivo, a iniciativa reforçou a importância de incorporar hábitos saudáveis à rotina e manter a atenção aos indicadores de saúde.

Para o colaborador Ramon Pereira Nunes, editor de Mídia Audiovisual da TV Leste, ações como essa representam uma oportunidade importante de cuidado e valorização dos profissionais.

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“É muito importante ter iniciativas como essa dentro do ambiente de trabalho. Muitas vezes, na correria do dia a dia, acabamos deixando a saúde em segundo plano. Ter acesso a avaliações e orientações no próprio local de trabalho facilita a prevenção e nos lembra que cuidar da saúde também precisa fazer parte da nossa rotina.”

A ação integra o compromisso do Sistema Leste de Comunicação com o bem-estar de seus colaboradores, valorizando a prevenção, a qualidade de vida e a construção de um ambiente de trabalho cada vez mais saudável.