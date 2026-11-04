Abertura do 4º Festival Abrasel de Gastronomia com apoio da TV Leste reúne setor para celebrar inovação em GV Evento no Teatro Atiaia marca o início de um dos maiores festivais gastronômicos da região, que terá cobertura da afiliada RECORD

Divulgação TV Leste

Na última terça-feira, dia 03 de novembro, a Associação de Brasileira de Bares e Restaurantes – Regional Vale do Rio Doce, realizou a abertura oficial do 4º Festival Abrasel de Gastronomia com uma cerimônia especial no Teatro Atiaia. O evento que tem o apoio da TV Leste RECORD, reuniu empresários, autoridades, imprensa, parceiros, associados e representantes das principais instituições ligadas ao desenvolvimento do setor, consolidando um momento de celebração, reconhecimento e projeção para a gastronomia local.

A cerimônia teve como objetivo apresentar oficialmente os estabelecimentos participantes e os pratos desenvolvidos para esta edição do festival, além de destacar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo segmento gastronômico por meio de entidades como a Abrasel, Senac e Sebrae. Nos últimos anos, o setor tem demonstrado crescimento consistente não apenas no número de empresas atuantes, mas também na busca constante por qualificação profissional, inovação e melhoria dos serviços oferecidos à população.

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Durante o evento, foram apresentados dados, iniciativas e projetos que evidenciam o fortalecimento da gastronomia como importante vetor de desenvolvimento econômico, geração de empregos e valorização do turismo em Governador Valadares.

Um dos momentos marcantes da cerimônia foi a apresentação da primeira turma do curso de Cozinheiro Profissional formada pelo Senac em Governador Valadares, curso totalmente gratuito. A conquista representa um marco histórico para a cidade e reforça a maturidade de um segmento que investe cada vez mais em capacitação, excelência operacional e formação de mão de obra qualificada.

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Outro destaque da programação foi a apresentação oficial do corpo técnico de jurados responsável pela avaliação dos pratos concorrentes desta edição. A comissão é liderada pelo Chef Monge, especialista em avaliação gastronômica, que desenvolveu uma rubrica de avaliação robusta e criteriosa, adotada por um grupo de renomados profissionais da área. O método estabelece parâmetros técnicos que contemplam aspectos como apresentação, sabor, criatividade, garantindo transparência, imparcialidade e excelência no processo de julgamento. A iniciativa reforça a credibilidade do festival e assegura a lisura das avaliações dos quase 90 pratos exclusivos desenvolvidos pelos estabelecimentos participantes.

Para o presidente da Abrasel Vale do Rio Doce, Fred Paixão, a parceria entre instituições como Senac, Sebrae e demais entidades é fundamental para impulsionar o crescimento do setor de alimentação fora do lar em Governador Valadares. Segundo ele, a união de esforços fortalece a qualificação profissional, estimula o empreendedorismo e contribui para o desenvolvimento de um mercado cada vez mais estruturado, competitivo e preparado para atender às demandas dos consumidores.

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Divulgação TV Leste

Sobre o Festival

Entre os dias 02 e 28 de novembro, o público poderá participar da quarta edição do Festival Abrasel de Gastronomia, uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Vale do Rio Doce, que tem como objetivo fomentar a economia local, incentivar o turismo e valorizar a cultura gastronômica da cidade e da região.

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Durante o período do festival, os consumidores terão a oportunidade de experimentar pratos exclusivos, desenvolvidos especialmente para o evento, com valores promocionais nos estabelecimentos participantes. Além de saborear as criações, o público poderá avaliar eletronicamente os pratos e contribuir para a escolha dos melhores em cada categoria.

A avaliação dos participantes acontecerá em duas frentes. Enquanto o público registra seus votos, um grupo de jurados técnicos realizará visitas aos estabelecimentos de forma sigilosa, no formato conhecido como avaliação “às cegas”, sem que os restaurantes saibam previamente quando serão avaliados. As notas do júri serão somadas às avaliações populares para definir os vencedores da edição.

Neste ano, o festival reúne mais de 60 estabelecimentos, distribuídos por diferentes bairros de Governador Valadares e região, com aproximadamente 90 pratos inéditos, concorrendo em 10 categorias:

À La Carte, Prato Gourmet, Petisco, Buteco, Hambúrguer/Lanchonete, Pizza, Self Service, Café/Padaria, Fitness e Prato Típico.

Os vencedores serão anunciados durante a grande festa de encerramento, que acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro, na Açucareira, com entrada gratuita, praça de alimentação, atrações musicais e diversas experiências gastronômicas para o público.

Reconhecido oficialmente pela Câmara Municipal e incluído no calendário oficial de eventos de Governador Valadares, o Festival Abrasel de Gastronomia se consolida como um dos principais acontecimentos do setor na região, promovendo desenvolvimento econômico, fortalecimento empresarial e valorização da identidade gastronômica local.