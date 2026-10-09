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Com transmissão na TV Leste, Vasco busca vitória contra o Remo para ter tranquilidade no Brasileirão

O Cruzmaltino em confronto na afiliada RECORD, tenta se afastar do Z-4, enquanto sonha com os títulos da Copa do Brasil e Sul-Americana

TV Leste|Do R7

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Divulgação TV Leste

Vasco e Remo se enfrentam neste sábado (10), às 18h, em São Januário, pela 30ª rodada do Brasileirão, com transmissão da TV Leste para todo o Leste de Minas Gerais e para todo o país pela RECORD, com exclusividade na tv aberta.

O jogo é visto com muita importância para os dois lados: enquanto o Remo busca uma reação história para evitar o rebaixamento, o Vasco vem em boa sequência de vitórias e tenta se afastar de qualquer perigo no campeonato.


Divulgação TV Leste

A meta do time de Pedro Emanuel, é clara: atingir os 45 pontos o quanto antes para respirar e focar nos torneios mata-mata. Apesar do primeiro jogo contra o Boca Juniors ser na semana que vem, o Gigante da Colina vai com tudo atrás dos 3 pontos contra o Remo.

Por sua vez, o Leão da Amazônia se encontra em posição desesperadora na reta final do campeonato. São apenas 24 pontos em 29 jogos e por pouco não perdeu em casa um confronto direto contra o Grêmio.


No primeiro turno, os times empataram em 1 a 1 no Mangueirão. O time carioca abriu o placar com o colombiano Andrés Gomez, mas viu Marllon deixar tudo igual já na reta final.

Não perca este jogão na tela da TV Leste RECORD neste sábado, às 18h!

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