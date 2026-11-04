Vasco pega o Athletico-PR em jogo exibido pela TV Leste RECORD O Cruz-Maltino busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Furacão tenta encerrar a sequência de três partidas sem vitória

Divulgação TV Leste

Em cenários diferentes, Vasco e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão da TV Leste para todo Leste e Nordeste de Minas Gerais e pela RECORD com exclusividade para todo o país.

O time paranaense não vence há três partidas e caiu para a quinta colocação, com 54 pontos, fora do G4. Já a equipe carioca conquistou apenas uma vitória nos últimos quatro jogos e ocupa o 13º lugar, com 38 pontos, dois a mais que o Corinthians, primeiro clube na zona de rebaixamento.

‌



Vale lembrar que o Cruz-Maltino ainda tem um jogo atrasado contra a Chapecoense, pela 21ª rodada, marcado para 14 de novembro de 2026. Além disso, o Vasco enfrenta o Palmeiras no domingo, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, e pode poupar alguns titulares no duelo desta quarta-feira.

Athletico leva vantagem histórica sobre o Vasco em casa

Divulgação TV Leste

O Vasco não vence o Athletico-PR na Arena da Baixada, no tempo normal, desde agosto de 2007, quando ganhou por 4 a 2 pela fase preliminar da Copa Sul-Americana. Na ocasião, Rubens Júnior, Abuda, Andrade e Conca marcaram para o time carioca, enquanto Dinei e Alan Bahia fizeram os gols do Furacão. A vitória garantiu a classificação vascaína às oitavas de final. Pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca nunca venceu no estádio.

‌



Desde aquele triunfo, as equipes se enfrentaram 13 vezes na Arena da Baixada, com nove vitórias do Athletico e quatro empates. O duelo mais recente ocorreu em 2024, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Furacão venceu por 2 a 1 no tempo normal, mas o Vasco avançou após vencer nos pênaltis.

O Vasco também não venceu nas três últimas partidas do Brasileirão disputadas antes de jogos pela Copa do Brasil ou pela Copa Sul-Americana. Nesse período, empatou com o Remo antes de enfrentar o Boca Juniors, na Argentina, perdeu para o São Paulo entre jogos da Sul-Americana e foi goleado pelo Flamengo antes de encarar o Palmeiras.