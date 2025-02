Grupo Thathi apresenta nova marca e emissoras passam a se chamar TH+ TV Thathi Campinas|Do R7 10/02/2025 - 09h28 (Atualizado em 10/02/2025 - 10h44 ) twitter

Divulgação TH+

A partir de hoje, 10 de fevereiro, o Grupo Thathi dá um novo passo em sua trajetória e consolida uma identidade única para suas 7 emissoras de TV, que passam a se chamar TH+.

O Grupo Thathi é um dos principais grupos de comunicação do país, com emissoras de TV em Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, São José dos Campos, Campinas, Santos e Ribeirão Preto, além de 15 emissoras de rádio, sendo 11 da Rede Novabrasil e ainda, a Difusora, Cultura, Central e Rádio 79.

As mudanças que simbolizam o crescimento e transformação da TH+, buscam criar uma conexão ainda maior com o público das emissoras de TV e traz consigo uma nova forma de apresentar as emissoras, alinhando-as às suas respectivas redes de afiliação.

A TV Thathi de Campinas passa a se chamar TH+ | RECORD e as outras seis emissoras do grupo também adotam essa nova marca.

‌



Para marcar essa transformação, o Grupo Thathi lança um manifesto em vídeo, que começa a ser veiculado no dia 10, destacando que o tempo não para e, com ele, traz os avanços e transformações.

A campanha reforça que o futuro é um balizador das estratégias do grupo, impulsionando a ampliação de horizontes. Além da tecnologia e inovação, o compromisso da TH+ é especialmente com as pessoas, preservando a essência humana que sempre guiou sua trajetória na comunicação brasileira.