TH+ Record: Informação, Entretenimento e Credibilidade para Campinas e Região A TH+ | Record é a afiliada da Record em Campinas e região, levando informação e entretenimento de qualidade para mais de 6 milhões de pessoas em 61 cidades.

Como parte do Grupo Thathi de Comunicação, a emissora se destaca pela inovação e presença multiplataforma, conectando milhões de brasileiros por meio de suas emissoras de rádio, TVs no interior paulista e do Portal TH+.

Nosso compromisso é com um conteúdo dinâmico e relevante. Informação, esportes e entretenimento fazem parte da nossa programação, garantindo a vice-liderança isolada de audiência há mais de 10 anos na região!

Jornalismo de qualidade, ao vivo, de segunda a sexta! Com mais de seis horas diárias de jornalismo local ao vivo, a TH+ Record mantém o público sempre bem informado, oferecendo notícias, prestação de serviço e reportagens exclusivas.

07h30 | Balanço Geral Manhã – Lucas Carvalho traz os principais acontecimentos para você começar o dia bem informado.

11h50 | TH+ Esportes – Beto Quinalha, Bárbara Belan e Matheus Aburad analisam os campeonatos e competições de esporte da região.

12h15 | Balanço Geral Campinas – Jair Duprá comanda a cobertura dos fatos do dia, o balanço das principais notícias! E ainda tem Kaline França no quadro Hora da Venenosa, com as fofocas das celebridades.

14h30 | Tha com Tudo – Fernanda Cômora apresenta um programa descontraído, com culinária, convidados especiais e muito entretenimento.

18h00 | Cidade Alerta Campinas – Orlando Pesoti traz denúncias e reportagens investigativas, matérias exclusivas sobre os acontecimentos mais impactantes da região.

TH+ Notícias – Verônica Mokarzel apresenta um resumo dos principais acontecimentos do dia.

E sábado também é dia de informação e entretenimento!

Balanço Geral de Sábado – Comandado por Fernanda Cômora, o programa traz entrevistas, conteúdos de comportamento e muito mais.

TH+ Record é muito mais informação, notícias, entretenimento, minuto a minuto em todas as telas!