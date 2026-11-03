‘Barbie’ e as novidades que vão chegar ao grande ecrã na ‘Bilheteira’

Curiosidades inesperadas e novidades do mundo do cinema marcam mais uma edição da ‘Bilheteira’! No quadro ‘Parece Mentira, Mas é Verdade’, descobrimos uma curiosidade sobre o filme ‘Barbie’: a procura pela tinta fluorescente utilizada na produção foi tão elevada que esgotou as reservas da empresa fornecedora. A equipa queria que os cenários transmitissem a verdadeira sensação de estar dentro de uma casa de bonecas! Já no ‘Cinema do Futuro’, ficamos a conhecer algumas das novidades que estão prestes a chegar ao grande ecrã. Entre elas está ‘Jumanji: Open World’, com estreia marcada para 24 de dezembro em Portugal. Acompanhe a ‘Bilheteira’ e descubra todas as semanas novas curiosidades e novidades do mundo do cinema!