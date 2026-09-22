Diana Vilarinho, uma voz de destaque no fado

Estivemos à conversa com a fadista Diana Vilarinho, acompanhada pela nossa apresentadora Mahayla Haddad. Uma das vozes em destaque da nova geração do fado, Diana começou a cantar em casas de fado aos 15 anos. Com uma voz marcante e uma interpretação intensa, tem conquistado cada vez mais admiradores e participado em importantes festivais e eventos musicais. Acompanhe esta conversa e conheça melhor uma artista que tem conquistado o público através do fado.