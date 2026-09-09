O ‘Palco Record’ nos bastidores do festival O Sol da Caparica

A equipa do ‘Palco Record’ acompanhou de perto o ambiente do festival na Costa da Caparica, conversando com festivaleiros, revendo a atuação de João Pedro Pais e apanhando em exclusivo as revelações dos Calema e de Mizzy Miles.



Com o calor, o céu limpo e a praia em fundo, a reportagem viveu por dentro o espírito de O Sol da Caparica, o festival que celebra a música cantada em português. Entre partidas de matraquilhos, visuais ousados e cheios de cor e a exaltação do público, o recinto voltou a encher-se de celebração e energia lusófona.





Os Calema e a colaboração com Léo Santana

João Pedro Pais: 30 anos de carreira e novo álbum em carteira

Mizzy Miles garante entrega total dentro e fora do palco

Um dos momentos mais aguardados da noite foi a atuação da dupla Calema. Após incitarem o público a cantar êxitos a uma só voz, os irmãos Fradique e António Mendes Ferreira conversaram com a repórter Beatriz Lima sobre o concerto e a temperatura que se fez sentir no palco:"Começou a derreter corações! Assim que o sol abriu, caiu só uma chuva de amor e isso enche o nosso coração do início ao fim. Sentimos a partilha no olhar das pessoas e nas suas vozes. Foi brutal." - Fradique e AntónioInterrogados sobre os próximos projetos, a dupla confirmou que está a preparar uma grande colaboração com o artista brasileiro Léo Santana. Sem poderem revelar todos os pormenores, os irmãos deixaram escapar uma informação divertida: “Ele é um gigante! Fiquem atentos porque no videoclipe vai haver água.”Outro dos grandes destaques do palco principal foi João Pedro Pais. Após ver gerações mais novas a cantarem em coro temas icónicos com vários anos de história, o cantor sublinhou a relevância do evento:"É louvável encher um recinto para ouvir música cantada e falada em português. É para isso que cá estamos." - João Pedro PaisSobre os projetos futuros, o músico revelou estar a preparar a celebração das suas três décadas de percurso:"A caminho dos 30 anos de carreira, estou a preparar um álbum novo para o próximo ano. Quero reinventar-me e trazer coisas do passado, mas apresentadas de uma outra forma." - João Pedro PaisO produtor e DJ Mizzy Miles também passou pelo microfone do ‘Palco Record’ antes de subir ao palco para atuar perante milhares de festivaleiros. Fazendo um balanço muito positivo do seu percurso, o artista garantiu que a sua entrega é sempre total, dentro ou fora do palco:"O compromisso é o mesmo. Estou aqui para fazer a minha parte e entregar o melhor espetáculo possível para quem já me conhece e para quem me vai ver pela primeira vez." - Mizzy MilesVeja a reportagem completa!