Bilheteira: o novo espaço de cinema do ‘Palco Record’
Luzes, câmara, ação! O programa ‘Palco Record’ apresentou a sua mais recente rubrica dedicada à sétima arte e ao streaming. Entre estreias de peso no grande ecrã e falhas divertidas dos bastidores, descubra o que esteve em destaque.
Os amantes de cinema e séries têm a partir de agora um encontro marcado no programa ‘Palco Record’. Estreou-se a ‘Bilheteira’, o novo espaço semanal totalmente dedicado aos bastidores, curiosidades e novidades dos grandes e pequenos ecrãs. Através de um formato interativo em que os temas são sorteados, a rubrica promete revelar tudo sobre o universo do entretenimento.
Top 3 da Semana no Cinema
Para quem planeia uma ida às salas de cinema, a ‘Bilheteira’ destacou três grandes sugestões para todos os gostos:
- The Dog Stars
- Mutiny
- Tu e Eu na Toscana
‘Caça ao Erro’
A rubrica encerrou com a secção ‘Caça ao Erro’, dedicada a identificar pequenos deslizes de continuidade ou anacronismos que passaram despercebidos às equipas de produção.
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