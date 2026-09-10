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Bilheteira: o novo espaço de cinema do ‘Palco Record’

Palco Record|Do R7

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Luzes, câmara, ação! O programa ‘Palco Record’ apresentou a sua mais recente rubrica dedicada à sétima arte e ao streaming. Entre estreias de peso no grande ecrã e falhas divertidas dos bastidores, descubra o que esteve em destaque.

Os amantes de cinema e séries têm a partir de agora um encontro marcado no programa ‘Palco Record’. Estreou-se a ‘Bilheteira’, o novo espaço semanal totalmente dedicado aos bastidores, curiosidades e novidades dos grandes e pequenos ecrãs. Através de um formato interativo em que os temas são sorteados, a rubrica promete revelar tudo sobre o universo do entretenimento.

Top 3 da Semana no Cinema

Para quem planeia uma ida às salas de cinema, a ‘Bilheteira’ destacou três grandes sugestões para todos os gostos:

- The Dog Stars
- Mutiny
- Tu e Eu na Toscana

‘Caça ao Erro’

A rubrica encerrou com a secção ‘Caça ao Erro’, dedicada a identificar pequenos deslizes de continuidade ou anacronismos que passaram despercebidos às equipas de produção.

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