Bastidores de 'Um Amor Possível' | Palco Record

O programa ‘Palco Record’ foi espreitar os ensaios da peça ‘Um Amor Possível’, uma produção carregada de suspense, emoção e cumplicidade que mergulha no ecossistema complexo e por vezes tempestuoso das relações familiares.



Antes de as luzes se acenderem e de a cortina se abrir ao público, a reportagem do ‘Palco Record’ viveu por dentro o ambiente de preparação da peça de teatro ‘Um Amor Possível’. A história explora o vínculo difícil entre mãe e filha, abordando temas como o abandono, a rejeição e os segredos do passado, num misto de drama familiar e mistério.





Mães e filhas: o confronto de Lilian e Vitória

A atriz Andreia Félix encarna Lilian, a protagonista da história. Uma mulher na casa dos 40 anos que enfrentou o desafio de criar a filha sozinha, sem a presença do pai, e que carrega um segredo determinante para o desfecho da narrativa:"Sendo mãe, ajuda-me a ir buscar as emoções necessárias, aquele carinho e paciência. Embora a Vitória seja uma filha muito diferente das minhas filhas na vida real, ir buscar a minha experiência e a cumplicidade com a Mónica facilita imenso o trabalho nos ensaios." - Andreia FélixDo outro lado do embate está a jovem Mónica Rodrigues, que interpreta a rebelde e contestatária Vitória. A atriz confessou a dificuldade de dar corpo a uma personagem tão oposta à sua personalidade pacífica:Nunca fui rebelde, sempre fui muito calminha. É difícil imaginar-me a ser tão respondona para a minha própria mãe. Mas é preciso compreender o historial da Vitória: ela nunca se sentiu amada pelo pai, sente-se abandonada e revoltada com o mundo." Mónica RodriguesVeja a reportagem completa!