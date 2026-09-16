A força da música brasileira em solo luso

O sotaque pode mudar e a morada também, mas há coisas que viajam sempre na bagagem — e a música é, sem dúvida, a principal ponte entre o Brasil e Portugal. O programa ‘Palco’ marcou presença no ‘Sara Vai Sessions’, um encontro que junta diversos artistas brasileiros que escolheram Portugal para dar continuidade à sua arte.



Do forró ao jazz



Muitos dos músicos presentes confessaram ter ficado surpreendidos com a ausência de resistência e com a enorme abertura do público português à sua sonoridade:



- O fenómeno do forró: Antigamente associado a um nicho, o ritmo do Nordeste brasileiro tem ganho uma força impressionante no continente europeu. Um dos sanfoneiros presentes sublinhou o impacto da recetividade.

- A conexão da Bossa Nova: A reportagem destacou a facilidade com que qualquer clássico de Tom Jobim, Vinicius de Moraes ou João Gilberto põe o público a dançar ao primeiro acorde.

- A magia da rua: Vários instrumentistas destacaram que a rua continua a ser o seu palco de eleição em cidades como Lisboa e Porto, permitindo uma integração direta e calorosa com transeuntes de todas as nacionalidades.

