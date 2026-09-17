Conheça o DJ Thiago Volts

O programa ‘Palco Record’ recebeu o DJ Thiago Volts, um dos nomes de referência na animação de eventos privados de luxo e festas exclusivas em Portugal. O profissional partilhou o seu percurso no meio artístico e revelou os bastidores de uma carreira com mais de duas décadas de ligação à música.



Com uma bagagem sólida no mercado brasileiro — onde trabalhou com 62 artistas e integrou produções de escolas de samba do Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo —, Thiago Volts decidiu mudar o rumo da sua carreira em 2021, aplicando todo o know-how acumulado no seu próprio projeto a solo como DJ:



"Não me defino propriamente como artista, sou DJ. O foco nos eventos privados acabou por acontecer de forma natural e automática. Hoje faço muitos casamentos, aniversários e eventos pontuais de grandes empresas por todo o país."





O evento exclusivo para o príncipe da Arábia Saudita

A resposta da pista e os contactos

Interrogado sobre o momento mais marcante da sua trajetória recente em solo nacional, Thiago Volts recordou uma atuação ultraexclusiva realizada no ano passado na Comporta. O DJ foi o profissional escolhido para animar um evento privado que se prolongou por quatro dias. A festa foi organizada para um dos netos do rei da Arábia Saudita, estando na linha de sucessão do país."Foi uma loucura. Trata-se de um evento totalmente restrito, onde não foi permitida qualquer publicação nas redes sociais."Para Thiago Volts, a maior satisfação do seu trabalho é a reação imediata do público no recinto:"Comparo o sentimento de ver a pista cheia a dançar ao de um comediante q"ue conta uma piada no stand-up e vê toda a gente a rir. É essa a resposta imediata que procuro.