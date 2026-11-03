Palco RECORD: Alceu Valença faz 80 anos, recorda histórias e revela a ligação especial a Lisboa

Oito décadas de vida, uma carreira repleta de sucessos e a mesma vontade de continuar a criar! Alceu Valença prepara a digressão ‘80 Girações’, um espetáculo que celebra a sua trajetória musical e revisita canções que marcaram várias gerações. Numa conversa com o Palco RECORD, o cantor e compositor brasileiro recorda os primeiros passos na música, a infância em Pernambuco, a passagem pelo curso de Direito e a decisão de seguir o caminho artístico. Fala também de sucessos como ‘Anunciação’, ‘Morena Tropicana’ e ‘Belle de Jour’, da influência de Luiz Gonzaga e da amizade e parceria musical com Geraldo Azevedo. A entrevista passa ainda pela sua relação especial com Lisboa, cidade onde gosta de caminhar, encontrar inspiração e que considera quase uma segunda casa. Alceu partilha histórias vividas nas ruas da capital portuguesa, recorda a descoberta da poesia de Fernando Pessoa e explica como as suas raízes nordestinas continuam presentes na música.