Vitão é o convidado especial da grande entrevista do ‘Palco Record’
O cantor brasileiro fala sobre o seu percurso, as influências musicais e a conquista de novos públicos além-fronteiras.
O convidado da grande entrevista desta semana do ‘Palco Record’ é Vitão! Victor Carvalho Ferreira, conhecido artisticamente como Vitão, é um dos cantores e compositores em destaque na nova geração da música brasileira. Com uma identidade artística marcada pela fusão entre o pop e o R&B, o artista acrescenta às suas canções sonoridades e influências da música brasileira, criando um estilo muito próprio. O seu percurso começou a ganhar visibilidade em 2016, quando começou a publicar vídeos na internet, incluindo versões de temas de artistas conhecidos. Nesta conversa, venha conhecer melhor a história de Vitão, as suas influências e o percurso musical que tem conquistado diferentes públicos além-fronteiras. Não perca esta grande entrevista no ‘Palco Record’!
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