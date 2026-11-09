Maria é o novo rosto do ‘Palco Record’
Uma nova apresentadora chega para dar início a uma nova fase do programa.
Um novo rosto, uma nova energia e muitas histórias por descobrir! Maria chega ao ‘Palco Record’ para dar início a uma nova fase do programa, trazendo curiosidade, personalidade e vontade de conhecer o que existe por detrás de cada artista, cada música e cada história. Lisboa foi o cenário escolhido para esta apresentação especial. Agora, Maria está pronta para subir ao palco e dar voz a novas histórias. Venha conhecer esta nova fase do ‘Palco Record’!
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