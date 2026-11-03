Luís Cadita: uma viagem musical entre Portugal e África

Natural de Setúbal, Luís Cadita lançou recentemente o tema ‘Dança Impossível’ e promete conquistar o público com a sua identidade musical única. Com raízes portuguesas e angolanas, o percurso do artista começou com um encontro marcante com Sara Tavares. Desde então, a sua música tem vindo a ganhar forma através da fusão entre o pop português e os ritmos e influências africanas. ‘Meta: Voo’ é o novo álbum de Cadita, produzido por Sérgio Mendes. Neste trabalho, o artista utiliza o voo como metáfora para alcançar o impossível, transmitindo a ideia de que a música tem o poder de tornar realidade aquilo que parece inalcançável. Conheça melhor Luís Cadita, a sua história e o universo musical que dá vida a este novo projeto!