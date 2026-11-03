Rita Vassalo: da televisão à aventura sobre rodas
A repórter revela a sua paixão pela adrenalina e o percurso nas redes sociais.
Rita Vassalo, uma das repórteres de reality shows em Portugal, é a protagonista desta aventura! Apaixonada por moda e beleza, mas também por adrenalina e velocidade, Rita troca os estúdios pela estrada e enfrenta um desafio diferente. Influenciadora digital e criadora de conteúdos portuguesa, revela como a aventura faz parte da sua vida, uma paixão que herdou da família. Nesta conversa, partilha ainda a sua experiência nas redes sociais e o percurso que a levou até ao mundo digital. Venha conhecer melhor esta aventureira e descobrir o que está por detrás da repórter!
Últimas
Luís Cadita: uma viagem musical entre Portugal e África
O artista apresenta o novo álbum ‘Meta: Voo’ e revela as suas inspirações.
‘Barbie’ e as novidades que vão chegar ao grande ecrã na ‘Bilheteira’
Curiosidades surpreendentes e estreias prometem conquistar os espectadores.
Palco RECORD: Alceu Valença faz 80 anos, recorda histórias e revela a ligação especial a Lisboa
O artista recorda as suas raízes, os grandes êxitos e a ligação a Lisboa.