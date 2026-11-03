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Palco Record

Rita Vassalo: da televisão à aventura sobre rodas

A repórter revela a sua paixão pela adrenalina e o percurso nas redes sociais.

Palco Record|Do R7

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Rita Vassalo, uma das repórteres de reality shows em Portugal, é a protagonista desta aventura! Apaixonada por moda e beleza, mas também por adrenalina e velocidade, Rita troca os estúdios pela estrada e enfrenta um desafio diferente. Influenciadora digital e criadora de conteúdos portuguesa, revela como a aventura faz parte da sua vida, uma paixão que herdou da família. Nesta conversa, partilha ainda a sua experiência nas redes sociais e o percurso que a levou até ao mundo digital. Venha conhecer melhor esta aventureira e descobrir o que está por detrás da repórter!

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