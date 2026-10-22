IRA: a banda de rock que marcou gerações

O ‘Palco Record’ esteve à conversa com Edgard e Nasi, os dois artistas que dão vida à banda brasileira IRA, para recordar a história de um dos nomes marcantes do rock nacional. A viagem leva-nos até São Paulo, em 1980, ano em que o grupo começou a construir o seu percurso, conhecido pela energia crua e pelas letras de crítica social. Em 2001, a banda atuou perante cerca de 250 mil pessoas num festival no Brasil, num dos momentos marcantes da sua carreira. Venha conhecer melhor a história dos IRA e recordar uma banda que marcou gerações!