Há uma nova cara na ‘Bilheteira’! Maria Nunes é a nossa nova apresentadora e chega para nos contar tudo o que acontece no mundo artístico e cinematográfico. Na rubrica ‘Cinema à Porta’, recordamos o filme ‘The Origin of the World’, que teve como cenários a Ponte 25 de Abril e os antigos estaleiros da Lisnave. Mas há mais! Em 1969, James Bond também passou por Portugal. O Guincho, o Estoril e a Arrábida serviram de cenário ao filme ‘007: Ao Serviço de Sua Majestade’. Já em ‘Bastidores’, espreitamos as gravações do novo filme do Homem-Aranha, em que Glasgow se transformou em Manhattan. Para recriar a cidade, foram construídos três quarteirões especialmente para as filmagens. Gostou desta viagem pelo mundo do cinema? Para a semana, voltamos a rodar a roleta para descobrir mais curiosidades de Hollywood e muito mais!