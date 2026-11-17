‘Palco Record’ à descoberta do Café Organizers
O ‘Palco Record’ marcou presença no Café Organizers, um evento que reúne profissionais e empreendedores do setor da organização em toda a Europa.
Entre o aroma a café e a paixão por organizar vidas e espaços, o ‘Palco Record’ esteve no Café Organizers, apresentado como o maior evento de organização da Europa. O encontro reuniu profissionais e empreendedores do setor, com o objetivo de partilhar conhecimentos, experiências e perspetivas sobre o mercado europeu, além de inspirar quem procura construir um negócio de sucesso nesta área. Conversámos com alguns dos participantes, que partilharam o entusiasmo e a satisfação por fazerem parte desta experiência. Acompanhe os melhores momentos de um evento que deixou a sua marca em todos os que por lá passaram!
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