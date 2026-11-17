Maddu: entre duas culturas e uma nova sonoridade
A artista brasileira, que fez de Portugal a sua casa, prepara uma nova fase da carreira com o projeto ‘Do Outro Lado’, que antecede o próximo álbum.
Maddu é uma artista brasileira que fez de Portugal a sua casa e que se prepara agora para iniciar uma nova fase da sua carreira. Em 2019, mudou-se para Portugal e, desde então, tem vindo a construir o seu percurso artístico. Atualmente, apresenta o projeto ‘Do Outro Lado’, que antecede o lançamento do seu novo álbum e nos abre as portas ao universo musical do seu mais recente trabalho. Este lançamento representa a dualidade entre o Brasil e Portugal, duas culturas que fazem parte da identidade e da inspiração da cantora. Venha conhecer melhor Maddu, o seu percurso e as novidades que tem preparadas para esta nova etapa!
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