Marisa Orth é a nossa convidada para uma grande entrevista! Atriz, cantora e apresentadora de televisão brasileira, Marisa conta com mais de quatro décadas de carreira, durante as quais deu vida a personagens muito diferentes e conquistou o público com a sua versatilidade. Em Portugal, tem sido recebida com grande entusiasmo nos palcos, onde, ao lado de Miguel Falabella, também conquistou o carinho dos espectadores. A artista continua a somar novas experiências ao seu percurso internacional. Venha conhecer melhor Marisa Orth, a sua carreira e as histórias que marcam o seu caminho artístico!