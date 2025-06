Boneca Karolina: a alma da cultura brasileira dança pelo mundo

Ela não fala, mas diz tudo com o olhar. Arranca sorrisos, conquista as ruas e leva a alegria onde quer que vá, apenas dançando. A Boneca Karolina é muito mais do que uma personagem: é um símbolo vibrante da cultura brasileira, carregando carisma, história e tradição em cada movimento. Conheça a boneca, o seu criador, e a magia que envolve essa arte contagiante.



A criação da Boneca Karolina



A Boneca Karolina foi criada pelo Mestre Miro, um artesão de Carpina, na zona da mata de Pernambuco, a cerca de 60 quilômetros da capital Recife. Esta arte tradicional, conhecida como Mamulengo, tem raízes profundas na cultura nordestina e é reconhecida pelo seu valor artístico e cultural.



Ao longo de 12 anos, o George Ferreira tem dedicado o seu talento e paixão a dar vida à Karolina, uma personagem que rapidamente se tornou um ícone. É uma obra que alia a beleza da cultura popular à alegria que só a arte pode proporcionar.



O ritmo que move a Karolina



A Karolina não dança apenas um estilo musical, ela incorpora a diversidade rítmica do Brasil. Do forró à cumbia, do merengue ao samba, a boneca é uma verdadeira dançarina multicultural, que celebra a riqueza dos sons brasileiros e latino-americanos.



O nome Karolina foi inspirado numa personagem da música popular brasileira, a ‘Carolina com K’ de Luiz Gonzaga, o rei do baião. Esta “morena faceira” representa tudo o que há de cultura e alegria no Brasil.



Para George, participar desta arte é um privilégio e uma fonte constante de gratidão. Saber que a cultura brasileira está se espalhando pelo mundo, especialmente numa turnê pela Europa, é motivo de orgulho e satisfação.