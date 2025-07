‘Cordel’: a ligação musical entre João Pires e Edu Mundo

Desde 2017, João Pires e Edu Mundo têm vindo a construir esta ponte sonora que reflete amizade, criatividade e inovação na música portuguesa contemporânea.



A origem do ‘Cordel’: uma amizade que nasceu online



A história do Cordel começa em 2017, através da internet, uma plataforma moderna que facilitou a conexão entre dois músicos que, apesar de distantes, compartilhavam um universo artístico comum. Um amigo músico em comum, que trabalhava com ambos em projetos distintos, foi o elo que os apresentou. Esta ligação inicial não só deu origem a um projeto musical como também cimentou uma amizade que viria a ser fundamental para o desenvolvimento do ‘Cordel’.



"O cordel aparece com esse intuito de servir de ligação tanto de música mas ao mesmo tempo de amizades."



‘Cordel’ volume 2



Depois do sucesso do primeiro álbum, o segundo volume do ‘Cordel’ chegou com a promessa de ser “maior” — não só em dimensão, mas em profundidade musical. O segundo disco é descrito como mais rítmico, com uma massa sonora mais sólida e vibrante, refletindo a evolução natural do projeto.



É comum na música que o segundo álbum seja aquele mais desafiante, mas para João e Edu Mundo este desafio foi abraçado com entusiasmo, resultando numa obra mais solar e cheia de energia.



A participação especial de Salvador Sobral



Um dos momentos altos do segundo volume é a colaboração com Salvador Sobral, que já era um padrinho informal do projeto desde o início. Curiosamente, a canção que ele interpreta neste álbum é a primeira que João enviou por email para Edu Mundo, uma música que inicialmente não encaixava no primeiro disco, mas que no segundo encontrou o seu lugar perfeito.



‘Sobre Beijar’: uma canção que ganha vida visual



Entre as 10 faixas do segundo volume, ‘Sobre Beijar’ destaca-se não só pela música mas também pelo seu vídeo marcante. O clip mostra diversos casais compartilhando beijos, simbolizando a conexão humana e a importância do afeto no mundo atual.



Para Edu Mundo, que assistiu à gravação sem participar diretamente, o vídeo trouxe uma sensação de inveja saudável, mas também a consciência do poder da mensagem transmitida.



"A mensagem é bonita, acho que o mundo, a humanidade precisa de mais beijos."



O futuro do ‘Cordel’: uma trilogia em construção



O ‘Cordel’ não é apenas um projeto de dois álbuns, é uma trilogia em crescimento. O terceiro volume já está sendo preparado, com várias canções em desenvolvimento, algumas já tocadas ao vivo. A expectativa é que este próximo capítulo chegue mais rapidamente do que o intervalo entre os primeiros dois discos.



João e Edu Mundo mantêm a criatividade em alta, com novas ideias e canções “prontas a eclodir”, prometendo continuar a surpreender o público com soluções musicais inovadoras e harmonias diferentes.



O impacto pessoal e artístico do ‘Cordel’



Para Edu Mundo, a colaboração com João Pires tem sido uma fonte constante de aprendizagem e inspiração. Musicalmente, João tem sido um mentor que desafia e eleva o seu companheiro de projeto, não só na técnica do instrumento, mas também na escrita e composição.



"O João continua a ser uma pessoa que me ensina muito, sobre o instrumento, sobre melhorar as minhas capacidades de escrita."



Para João, receber as melodias de Edu Mundo e transformá-las com letras traz uma nova dimensão às canções, criando uma verdadeira transformação do material original.