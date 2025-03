Entrevista com Luís Sequeira

Desde os primeiros acordos, o talento de Luís Sequeira se revelou inegável, conquistando palcos e públicos com uma entrega visceral. Para ele, a música não é apenas um meio, mas um espelho da sua alma. Nesta entrevista, conheça a carreira de Luís, suas influências e a profundidade das suas letras.

A paixão pelo futebol e a descoberta da música

Luís começou a sua jornada aos seis anos, sonhando em se tornar um jogador de futebol. Essa paixão durou até os 19 anos, quando percebeu que a música também tinha um espaço significativo na sua vida.

"Era só paixão, porque não resultou. A música, entretanto, entra no papel mais afirmativo."

Aos 14 anos, Luís recebeu a sua primeira guitarra e começou a explorar as influências musicais que ouviu em casa. Os artistas que moldaram sua infância incluem Pink Floyd, Sting, Rui Veloso, Jorge Palma e GNR. A música tornou-se uma forma de expressão e uma maneira de se conectar com o mundo.

O primeiro disco: um tubo de ensaio

Em 2023, Luís lançou seu primeiro disco de originais, intitulado ‘Ensaio sobre o Siqueira’. Ele descreve esse álbum como um “tubo de ensaio”, um lugar de experimentação onde ele pôde colocar em prática suas ideias e emoções.

"Juntei ali umas oito canções, todas diferentes, mas com algo em comum: a procura e o entusiasmo."

A influência de Marisa Liz

Uma figura crucial na carreira de Luís foi a sua mentora, Marisa Liz. Ele a descreve como “a melhor do mundo”, uma artista com um coração enorme. “Ela me apoiou imenso, formamos uma amizade muito bonita e eu a respeito e admiro como artista”, revela Luís. Essa relação não só ajudou Luís a desenvolver sua carreira, mas também solidificou sua confiança como artista.

O single ‘Num Vais’: reflexões sobre relacionamentos

O mais recente single de Luís, ‘Num Vais’, é uma análise profunda de sua relação com a namorada. A música aborda a complexidade dos relacionamentos e a importância de aproveitar os momentos juntos.

"Não há duas pessoas que caibam perfeitamente. Há pessoas que se ajustam e fazem esforço mútuo para que a coisa funcione."

Luís destaca que, muitas vezes, as pressões do dia a dia nos fazem esquecer de valorizar o presente, especialmente com aqueles que amamos.