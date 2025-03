Gabriella Busich publica bastidores de Adelina em Reis: ‘Intensa e apaixonada’ Atriz relembra momentos da personagem e ressalta importância da superprodução Novidades|Do R7 16/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/03/2025 - 02h00 ) twitter

Gabriella Busich relembra Adelina em A Rejeição

No ar atualmente com a reexibição da terceira temporada de Reis, A Rejeição, Gabriella Busich aproveitou para relembrar alguns momentos de Adelina. Em seu perfil oficial do Instagram, a atriz, que está no elenco de Paulo, O Apóstolo, homenageou o final das gravações da superprodução e compartilhou bastidores da série.

“Em 2022, tive a honra de interpretar minha primeira personagem na RECORD, a Adelina. Ousada, intensa, apaixonada… um papel que me desafiou e me presenteou ao mesmo tempo. Sou imensamente grata à Seriella Productions e a todos que confiaram em mim para dar vida a essa personagem. Reis é uma produção grandiosa, e fazer parte dela foi uma honra que levo comigo”.

A décima terceira temporada de Reis, A Esperança, já está disponível no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios é só acessar o PlayPlus.com.

Corrompido pelo poder: terceira temporada de Reis traz uma nova face do primeiro rei de Israel

share A terceira temporada de Reis, A Rejeição, traz a história de Saul (Carlo Porto) como o primeiro rei de Israel. O benjamita, que antes era tão humilde, se deixa corromper pelo poder e desagrada a Deus. A seguir, veja outros fatos emocionantes sobre essa fase da superprodução! Blad Meneghel/RECORD