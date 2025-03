Gravações da décima terceira temporada de Reis, A Esperança, são finalizadas em praia do RJ Seriella Productions compartilhou um registro da equipe da superprodução no local da última cena e celebrou o encerramento dos trabalhos da série Novidades|Do R7 12/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

Equipe registra último dia de gravações de Reis — A Esperança Reprodução/Instagram

A décima terceira temporada de Reis, A Esperança, já está disponível para assinantes no Univer Vídeo e teve a sua última diária de gravação realizada na segunda-feira (10), no Rio de Janeiro. A Seriella Productions compartilhou em seu perfil nas redes sociais um registro da equipe reunida em uma praia na zona oeste, onde realizaram a última cena da série.

Sob o comando do diretor-geral Rudi Lagemann, a superprodução começou as gravações no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions em outubro do ano passado.

Confira:

Parte do elenco da série comentou na publicação. “Amo tanto vocês! Obrigada mesmo! Que galera boa”, escreveu Anna Rita Cerqueira. “Foi incrível, obrigada!”, agradeceu Cassia Sanches. “Que caminhada linda!”, elogiou Felipe Camelo.

Atores de outras temporadas de Reis, como Cirilo Luna, que interpretou o rei Davi, também deixaram seus recados na postagem: “Bravo a todos!”, disse Cirilo. “Foi lindo fazer parte desse projeto incrível”, comentou Bernardo Mesquita.

A décima terceira temporada de Reis, A Esperança, está disponível no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios da superprodução é só acessar o PlayPlus.com.

Relembre alguns fatos sobre Saul, o primeiro rei de Israel:

