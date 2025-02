Nando Rodrigues celebra sucesso de Rezom em Reis: ‘Como é bom fazer o que a gente ama’ Ator compartilhou um carrossel com fotos e vídeos dos bastidores e das gravações da décima temporada da série, A Decadência Novidades|Do R7 09/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/02/2025 - 02h00 ) twitter

Rezom foi o maior inimigo de Salomão (Guilherme Dellorto) em Reis Reprodução/Instagram

Assim como os fãs da superprodução Reis, Nando Rodrigues também sente falta de Rezom.

No Instagram, o ator compartilhou um carrossel com fotos e vídeos dos bastidores e das gravações da décima temporada da série, A Decadência.

“Hoje bateu uma saudade gigante desse set e dessa trupe maravilhosa! Como é bom fazer o que a gente ama, né? Mas no meu caso… dá uma nostalgia absurda quando um projeto chega ao fim! Aquela sensação de ‘e agora?’, uma mistura de saudade, gratidão e vontade de voltar no tempo”, escreveu Nando.

Ingrid Conte, a Naamá, comentou no post do amigo: “Saudade de cada momento com essa turma! E de você, parceirinho!”. Ju Trevisol, a Mazaab, disse: “Foi incrível mesmo”. Mafê Medeiros, a Ammit, afirmou: “Que saudades!”.

Veja os comentários de outros atores e fãs da série:

A segunda temporada de Reis, A Ingratidão, é reexibida de segunda a sexta, exceto quarta, às 22h30, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir outras fases da série. A décima segunda parte da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Segunda temporada de Reis mostra Saul como o primeiro rei de Israel:

A segunda temporada de Reis, A Ingratidão, começa a ser reexibida nesta terça (4), na tela da RECORD, e marca o início do período monárquico em Israel e a desobediência dos israelitas ao tentarem substituir Deus por um homem. A seguir, relembre a história dessa fase da trama!